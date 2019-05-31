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Зеленский остался без денег

15:57
  • пятница
  • 31 мая 2019

Президент будет получать зарплату по месту работы

Студия "Квартал-95" не будет платить Владимиру Зеленскому зарплату, пока он занимает должность президента Украины.
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Зеленский сможет получать только роялти за продукты, выпущенные "Кварталом" в течение 15 лет, а также президентскую зарплату, которая составляет примерно 30 тысяч гривен в месяц (72 800 рублей), пишет РИА Новости.

"Володя — обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет "Квартала", он не будет. Все честно", - рассказал совладелец студии Борис Шефир.

Ранее стало известно, что Зеленский в мае передал свою долю в бизнесе партнерам. Стороны договорились, что через пять лет он сможет ее вернуть.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Зеленский заработал 370 тысяч долларов. Также он владеет домом площадью более 350 квадратных метров, 131-метровой квартирой, земельным участком площадью 1200 квадратных метров, несколькими квартирами в Киеве в совместной доле с супругой, также на него оформлен дом в Италии и квартира в Великобритании.

Также у Зеленского есть несколько парковочных мест, автомобиль Land Rover и валюта на банковских счетах и в виде наличных – всего порядка 630 тысяч долларов и более 100 тысяч евро.

Видео: пользователи соцсетей в ужасе от внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского

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