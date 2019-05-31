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Зеленский избавился от людей Порошенко в СНБО

15:52
  • пятница
  • 31 мая 2019

Президент поменял состав Совета

Президент Украины Владимир Зеленский принял очередные кадровые решения. Они касаются состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Из него выведены несколько соратников бывшего президента Петра Порошенко.

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Среди них - бывшие глава администрации президента Игорь Райнин, секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, а также министр информационной политики Юрий Стець.

После этого Зеленский утвердил новый состав СНБО, сообщает сайт украинских "Вестей". В указе главы государства отмечается, что Совет возглавит сам президент Украины. Секретарем ведомства станет Александр Данилюк.

Кроме того, в состав СНБО введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, заместители главы администрации Вадим Пристайко, а также Руслан Рябошапка. Кроме того, туда вошли министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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