Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду

Герцогиня устроила фотосессию в платье от кутюр

Журналистка Рианнон Миллс раскритиковала Меган Маркл, которая надела на фотосессию платье, чья стоимость ориентировочно составляет 52 тысячи фунтов (65,6 тысячи долларов).

Британские журналисты обсуждают шикарный наряд, который выбрала герцогиня Сассексая для фотосессии возле Фрогмор-хауса. Некоторые британцы возмутились, что жена принца Гарри потратила на платье столько же денег, сколько люди тратят при покупке жилья.

"На самом деле я думаю, что она допустила ошибку. По-моему, это больше подобает голливудской звезде, чем герцогине", - цитирует Миллс Daily Express. При этом она напомнила, что Меган Маркл иногда носит обычные вещи, которые можно купить в каждом втором британском магазине. "Будет интересно посмотреть на то, как она впишется в этот новый мир", - отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что летом Меган Маркл собирается уехать вместе с новорожденным сыном Арчи в США. Принц Гарри не возражает против этой поездки, рассказали источники.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына