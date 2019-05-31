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Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду

16:10
  • пятница
  • 31 мая 2019

Герцогиня устроила фотосессию в платье от кутюр

Журналистка Рианнон Миллс раскритиковала Меган Маркл, которая надела на фотосессию платье, чья стоимость ориентировочно составляет 52 тысячи фунтов (65,6 тысячи долларов). 
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Британские журналисты обсуждают шикарный наряд, который выбрала герцогиня Сассексая для фотосессии возле Фрогмор-хауса. Некоторые британцы возмутились, что жена принца Гарри потратила на платье столько же денег, сколько люди тратят при покупке жилья.  

"На самом деле я думаю, что она допустила ошибку. По-моему, это больше подобает голливудской звезде, чем герцогине", - цитирует Миллс Daily Express. При этом она напомнила, что Меган Маркл иногда носит обычные вещи, которые можно купить в каждом втором британском магазине. "Будет интересно посмотреть на то, как она впишется в этот новый мир", - отметила журналистка. 

Ранее сообщалось, что летом Меган Маркл собирается уехать вместе с новорожденным сыном Арчи в США. Принц Гарри не возражает против этой поездки, рассказали источники.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына
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