Порошенко заявил о намерении захватить власть

Он не хочет быть в оппозиции

Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия "Европейская солидарность" (обновленная партия "Блок Петра Порошенко" – прим.ред.) намерены идти на парламентские выборы и победить.

"Мы не идем, чтобы быть в оппозиции, мы идем побеждать и брать власть", - отметил Порошенко.

Цель партии "Европейская солидарность" (ЕС) – интегрировать Украину в Евросоюз и поэтому их аббревиатуры совпадают, отметил Порошенко. Также бывший президент намерен продолжить курс на сближение с НАТО и не допустить разворот страны к России.

Выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.