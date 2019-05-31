Порошенко заявил о намерении захватить власть

Он не хочет быть в оппозиции
Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия "Европейская солидарность" (обновленная партия "Блок Петра Порошенко" – прим.ред.) намерены идти на парламентские выборы и победить.
"Мы не идем, чтобы быть в оппозиции, мы идем побеждать и брать власть", - отметил Порошенко.
Цель партии "Европейская солидарность" (ЕС) – интегрировать Украину в Евросоюз и поэтому их аббревиатуры совпадают, отметил Порошенко. Также бывший президент намерен продолжить курс на сближение с НАТО и не допустить разворот страны к России.
Выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.
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