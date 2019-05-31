Россия расширила санкции против ЕС

Это стало ответом на "керченские" санкции Брюсселя

Россия расширит список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Их число будет доведено до равного списку ЕС.

Как заявили в российском МИД, ранее Брюссель расширил список персональных санкций против граждан нашей страны. Основанием для этого стали бездоказательные и абсурдные обвинения в адрес россиян.

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В "черный список" попали руководители погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и капитаны нескольких военных кораблей.