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Россия расширила санкции против ЕС

16:22
  • пятница
  • 31 мая 2019

Это стало ответом на "керченские" санкции Брюсселя

Россия расширит список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Их число будет доведено до равного списку ЕС.

Как заявили в российском МИД, ранее Брюссель расширил список персональных санкций против граждан нашей страны. Основанием для этого стали бездоказательные и абсурдные обвинения в адрес россиян.

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В "черный список" попали руководители погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и капитаны нескольких военных кораблей.

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