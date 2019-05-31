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Вскрылись подробности странной смерти модели в Малайзии

17:04
  • пятница
  • 31 мая 2019

Девушка выпала с балкона после секс-вечеринки

С момента гибели голландской модели Иваны Смит в Малайзии прошло уже полтора года, однако точного понимания того, что произошло в ту ночь до сих пор нет.
Стало известно, почему свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона

Известно, что Ивана Смит переехала в Куала-Лумпур к своему дедушке в пятилетнем возрасте. Девушка сумела сделать успешную карьеру модели. В злополучный вечер декабря 2017 года она поехала со знакомым миллиардером и его женой к ним домой, чтобы устроить секс-вечеринку. Однако что-то пошло не так, и девушка выпала из окна квартиры на 20 этаже.

Ее тело обнаружили под забором небоскреба без одежды и обуви. Вскрытие установило, что в ту ночь девушка принимала наркотики.

Миллиардер и его жена считают, что произошедшее – несчастный случай. Мужчина рассказал, что Смит была близким другом семьи и часто бывала у них на вечеринках. В момент гибели девушки он с женой крепко спали, пишет Daily Mail.

Родители девушки уверены, что Ивану убили. По словам отца девушки, у нее на шее остались следы удушения, а соседи слышали крики. Кроме того, ограждение на балконе, откуда выпала девушка, составляет 120 сантиметров. Расследование этого странного дела до сих пор продолжается.

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