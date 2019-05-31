Архангельск утопает в мусоре: как Север справляется с отходами

К осени в городе заработает раздельный сбор мусора

Проблема, которая всегда была и, если ее не начать, наконец, решать, может навсегда остаться с нами — это мусор, который тоннами производит каждый из нас. Как с проблемой справляются на Севере, регионе особо уязвимом для такого "антропогенного воздействия", — специальный репортаж "ТВ Центра".

Обочины улицы – обочины жизни для отслуживших свой век вещей. Вдоль проезжей части на Котласской улице, это центр Архангельска, разбросаны автомобильные покрышки, пакеты, бутылки. Но можно наткнуться и на брошенный диван, например, — до централизованной свалки его не довезли.

Мусорные контейнеры в жилом квартале есть. Они наполняются и переполняются. Круглый год, сколько бы субботников здесь не проводили, микрорайон остается захламлённым.

— У нас контейнерные площадки заполняются, люди начинают складировать все возле них. Это все разбрасывается, - говорит житель Архангельска Александр Песков.

— А вот это? Тут контейнеров вообще нет. Как здесь мусор оказался?

— Ну это мусор оказался, потому что контейнеры были переполнены.

Похожим образом выглядят многочисленные пустыри, отведенные под будущую застройку, рассказывает Александр. Через выломанные проемы в заборах (иногда ограждения и вовсе отсутствуют) сюда попадают бездомные, захламляют участок. И собственники территорий за порядком не следят. Но еще непригляднее ситуация в обветшавших зданиях – мусор туда бросают через разбитые окна.

В центре Архангельска и на его окраинах разрушенные деревянные дома превращены в стихийные свалки. Помимо строительного мусора здесь много бытовых отходов: бутылки, консервные банки. Этот картонный стакан – видно, что выброшен совсем недавно. И с каждым месяцем объем свалки становится все больше.

Учитывая, что в столице Поморья счёт таких домов идёт на десятки, экологическую ситуацию можно признать бедственной. При этом на городской полигон твердых бытовых отходов, он примыкает к границе столицы области, груженые мусоровозы заезжают каждые несколько минут. Даже в субботу.

Около 150 тысяч тонн мусора сюда вывозится ежегодно – это много, но недостаточно, чтобы очистить город. За более чем полвека эксплуатации полигон заполнили на 80% от проектной мощности. То есть ресурс для вывоза еще есть, но жалоб от местных жителей всё больше. Из-за вырабатывающегося в результате гниения отходов метана и технологических нарушений мусор время от времени горит. За порядком здесь особо не следили ни в советское время, ни в 90-е годы. Соседние микрорайоны при сильном ветре задыхаются от неприятного запаха.

"Данные полигоны строились еще в то время – законодательства 60-х годов. И сейчас эксплуатирующие организации пытаются создавать условия для должной эксплуатации данных полигонов, но в те, года, он эксплуатировался по тем законам, и эти возгорания возникают в теле полигона их трудно потушить. Скорее всего, недолжным образом эксплуатирует организация этот полигон", - объясняет начальник отдела с твердыми коммунальными отходами правительства Архангельской области Наталья Помазкина.

О том, что город утопает в мусоре, и системе переработки и утилизации отходов нужна глубокая модернизация, не первый год говорят архангельские экологи. Каждые выходные волонтеры в разных районах города проводят акции "Разделяй и помогай". Они принимают отсортированный мусор у жителей и отвозят его предпринимателям. Разделять и пускать во вторичное производство по современным канонам нужно на большее количество фракций.

"Мы делим на две фракции: пластик и макулатуру. Это то, что вторсырье мы сбываем. Мы сбываем, заработанные средства отдаем на благотворительность", - говорит экоактивист Татьяна Рыжова.

Инициативу, узнавая об акциях, все активнее поддерживают рядовые архангелогородцы.

"Разделяю макулатуру, картон, бумагу отдельно и пластик, какие-то емкости, канистры. Если это пойдет в переработку – вообще здорово!" – говорит жительница Архангельска Татьяна Дугаева.

Архангельская экологическая проблема – показательна для всей страны. В систему переработки отходов в регионах не вкладывались никогда. Решать вопрос с внедрением современных технологий необходимо комплексно на уровне государства.

"У нас нет предприятия. У нас нет такой отрасли, как переработка отходов. И начинать надо с целой отрасли промышленной по переработке отходов", - говорит экономист Александр Воротников.

Эксперты убеждены, грамотно выстроенная система позволит регионам зарабатывать на утилизации. Тот же метан можно использовать в системе отопления и выработке электроэнергии.

"Сфера управления отходами – экономически выгодная. Это сбор и вывоз мусора. А во-вторых, утилизация. То, что можно назвать переработкой. Есть такое понятие – рециклинг, которое во всем мире существуют. И большую часть отходов можно перерабатывать. Использовать как вторичный ресурс. Например, в той же Германии высокая степень рециклинга. Они вовлекают во вторичный оборот до 60-ти процентов вторсырья", - объясняет Воротников.

Варианты, во что именно следует вложить те самые инвестиции на карте Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, предлагают местные эко-активисты. Олег Мандрыкин рекомендует сортировать мусор прямо во дворах. На то, что можно отправить на переработку, и то, что будет захоронено на полигоне. По его проекту, возле каждого подъезда многоквартирного дома предлагается установить закрытые помещения с 10-12 контейнерами. Отдельно зеленое стекло от прозрачного, отдельно цветной металл от черного.

"Органику человек, приходит сразу пакетом отправляет в один контейнер. Смешанный мусор целиком отправляет в другой контейнер, а вот полезные фракции он внутри этого помещения спокойно раскладывает по разным ячейкам. Туда не попадают бомжи. Туда не попадают птицы. Мусор не разлетается. В него не попадают осадки, что очень важно для нашего климата. Особенно в зимний период все смерзается и превращается в один смерзшийся ком, который не доезжает до завода", - говорит активист движения "Чистый Север 29" Олег Мандрыкин.

В столице Поморья успешным считают примеры скандинавских стран, где улицы и дворы чисты. Но никакая сортировка полностью проблему мусора не решит. Нужны комплексные меры, в том числе рекультивация существующих полигонов и обустройство новых, но сделанных в соответствии с лучшим международным опытом. Современные технологии есть, и в Европе, и в США, но они стоят денег. А пока власти Архангельской области обещают внедрить раздельный сбор мусора осенью этого года. Но только в образовательных учреждениях. А специальная комиссия проводит изыскания для оборудования нового полигона примерно в 40 километрах от Архангельска.

Егор Киселёв, Юрий Тимошин, Николай Карбанов, Татьяна Каминская, "В центре событий".