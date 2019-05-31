ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как выглядит изнутри американский самолет "Судного дня"

17:55
  • пятница
  • 31 мая 2019

В нем спрячется руководство США в случае ядерной войны

В США показали интерьер самолета E-4B – так называемого самолета Судного дня, который предназначен для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны.

Всего в составе ВВС США четыре E-4B. Эти самолеты всегда готовы к взлету и изнутри напоминают резервный Пентагон. На каждом воздушном судне есть 18 спален, шесть ванных комнат, конференц-зал и совещательная комната, а также рабочая зона боевого штаба.

Благодаря огромным топливным бакам, самолет может находиться в воздухе несколько дней, сообщает телеканал CNBC. Трехпалубный самолет может вместить до 112 человек. Прочие его характеристики засекречены.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Пилоты ВВС США в самолете E-4B "Судного дня"
Пилоты ВВС США в самолете E-4B "Судного дня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.