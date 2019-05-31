Как выглядит изнутри американский самолет "Судного дня"

В нем спрячется руководство США в случае ядерной войны

В США показали интерьер самолета E-4B – так называемого самолета Судного дня, который предназначен для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны.

Всего в составе ВВС США четыре E-4B. Эти самолеты всегда готовы к взлету и изнутри напоминают резервный Пентагон. На каждом воздушном судне есть 18 спален, шесть ванных комнат, конференц-зал и совещательная комната, а также рабочая зона боевого штаба.

Благодаря огромным топливным бакам, самолет может находиться в воздухе несколько дней, сообщает телеканал CNBC. Трехпалубный самолет может вместить до 112 человек. Прочие его характеристики засекречены.