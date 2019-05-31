"Пропавший" сын Яковлевой вышел на связь

Последние два дня он предался своей давней страсти

26-летний Денис Шальных, сын народной артистки России Елены Яковлевой, рассказал ТВЦ о своем времяпровождении и прокомментировал слухи о своей личной жизни.

31 мая журналисты забили тревогу по поводу "исчезновения" Дениса Шальных. Мужчина, который эпатирует публику своими татуировками по всему телу, удалил свой аккаунт в Instagram и уже давно ничего не писал на своей стене во "ВКонтакте". По слухам, Шальных впал в депрессию после предполагаемого развода с женой Викторией Мельниковой.

"Я ушел из соцсетей, потому что у меня нет никакой нужды в них, - рассказала сын Яковлевой ТВЦ.RU. - [К слухам о разводе и депрессии] отношусь безразлично, равно как и к другим вещам, которые про меня пишут. Иной раз я это читаю из интереса. У меня все нормально".

Денис Шальных - большой поклонник фантастических фильмов. Недавно в соцсети он раскритиковал вторую часть "Хеллбоя" и признался, что обожает кино о Годзилле. "Годзилла сильнее героина и депрессии", - написал он о своей страсти.

30 мая Шальных сходил на премьеру фильма "Годзилла 2: Король монстров", а 31 мая снова собирается в кинотеатр. "Прекрасный фильм, - сказал он ТВЦ.RU о киноновинке. - Сегодня второй раз пойду смотреть. Отличный экшен. В принципе все, что я хотел от этого фильма получить, я получил. В IMAX я его посмотрел, сейчас посмотрю в 2D, потому что фильм достаточно темный, в 3D-очках местами мутновато становится. Поэтому просто в 2D хочется еще посмотреть".

Отметим, что о Денисе Шальных известно немного. Ранее его мама говорила, что он перепробовал себя в разных профессиях. В последнее время экстравагантный мужчина якобы работал в барбершопе. Недавно он покрасил волосы на голове и бороду в розовый цвет, а также решил избавиться от некоторых татуировок, в том числе гроба на щеке.