Собянин вручил награды многодетным семьям

Орденов и медалей удостоились восемь семей

Мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды многодетным семьям города. Ордена и медали получили восемь семей.

"У нас обычно в этом зале награждают за подвиги, трудовую доблесть. Ордена, медали "Родительской славы" - они как раз за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью - это не просто вырастить, а вырастить замечательных, красивых людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город - это действительно подвиг", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

По его словам, за последние годы годы количество многодетных семей в столице выросло больше чем в два раза. Такого бума Москве не переживала уже давно.

"Это накладывает на город серьезную ответственность и обязательства и по материальной поддержке многодетных семей, и по строительству детских садов, школ, поликлиник, по созданию общественных пространств, в которых будет комфортно вам, детям", - сказал мэр.