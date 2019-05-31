Порошенко может загреметь в СИЗО к началу июля

За 10 дней на экс-президента завели пять уголовных дел

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело по факту захвата власти Петром Порошенко.

По данным автора всех уголовных дел против Порошенко юриста Андрея Портнова, в этот раз экс-президента подозревают в назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия, пишет ТАСС. Все расследуемые против Порошенко дела могут привести к тому, что он окажется в следственном изоляторе в начале июля.

В свою очередь экс-президент заявил, что не боится возбужденных против него уголовных дел, поскольку несет ответственность перед страной и ее народом.

Ранее Порошенко стал фигурантом уголовных дел о госизмене, незаконном обогащении, незаконном завладении телеканалом "Прямой" и легализации преступных доходов.

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