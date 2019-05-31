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Волочкова лишилась гонорара из-за конфликта с властями Анапы

18:02
  • пятница
  • 31 мая 2019

Мэр не захотел тратить на балерину бюджетные деньги

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова собралась бесплатно выступить на концерте в Анапе. Такое решение балерина приняла после того, как мэр города-курорта запретил чиновникам платить ей 600 тысяч рублей за участие в шоу. 
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На сайте мэрии Анапы сообщается, что за последние сутки балерина получила огромное число звонков и писем от поклонников, которые с нетерпением ждут ее в Анапе. "Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно", - приводятся слова артистки. 

Власти Анапы поблагодарили балерину за "такое благородное решение". 

Между тем ранее Волочкова заявила РИА Новости, что ее команда не вела переговоры о гонораре за участие в празднике в Анапе. "Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин", - сказала она. 

Ранее мэр города-курорта Юрий Поляков приказал отменить электронные торги, в рамках которых балерина должна была получить 600 тысяч рублей за участие в концерте на открытии курортного сезона. "Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", - заявил градоначальник, отметив, что местные бизнесмены могут при желании заплатить Волочковой из своего кармана. 

Открытие курортного сезона в Анапе намечено на 8 июня. 

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