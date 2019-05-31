"Порция волшебной терапии": врач сочла укусы клещей полезными

Организм скажет вам спасибо

Супруга бывшего главы Красноярского края и по совместительству врач Наталья Толоконская призвала сибиряков не бояться укусов клещей. По ее мнению, они полезны для здоровья и благотворно влияют на иммунную систему.

Через укусы клещей обеспечивается естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, считает Наталья Толоконская, поэтому сельские жители "почти не болеют" клещевым энцефалитом. "В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом", - написала врач в своем Facebook.

Пользователи социальных сетей не оценили рекомендаций супруга бывшего главы Красноярского края: "А вы точно врач?" "Ее просто уже клещ укусил. И текст написал он же", "Наверное это последствия укуса клеща, стойкое слабоумие утяжелённое дремучим невежеством". (Орфография и пунктуация авторов сохранены- прим.ред.)

В свою очередь Роспотребнадзор напоминают, что укус клеща очень опасен. При заражении клещевым энцефалитом возможен даже летальный исход.

В Красноярском крае Толоконская известна своей любовью к альтернативной медицине, так в 2016 году она призвала местных жителей бороться с грязным воздухом "силой чистых мыслей" .