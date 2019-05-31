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"Порция волшебной терапии": врач сочла укусы клещей полезными

18:39
  • пятница
  • 31 мая 2019

Организм скажет вам спасибо

Супруга бывшего главы Красноярского края и по совместительству врач Наталья Толоконская призвала сибиряков не бояться укусов клещей. По ее мнению, они полезны для здоровья и благотворно влияют на иммунную систему.
Как спастись от клещей

Через укусы клещей обеспечивается естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, считает Наталья Толоконская, поэтому сельские жители "почти не болеют" клещевым энцефалитом. "В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом", - написала врач в своем Facebook.

Пользователи социальных сетей не оценили рекомендаций супруга бывшего главы Красноярского края: "А вы точно врач?" "Ее просто уже клещ укусил. И текст написал он же", "Наверное это последствия укуса клеща, стойкое слабоумие утяжелённое дремучим невежеством". (Орфография и пунктуация авторов сохранены- прим.ред.)

В свою очередь Роспотребнадзор напоминают, что укус клеща очень опасен. При заражении клещевым энцефалитом возможен даже летальный исход.  

В Красноярском крае Толоконская известна своей любовью к альтернативной медицине, так в 2016 году она призвала местных жителей бороться с грязным воздухом "силой чистых мыслей" .

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