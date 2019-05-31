Россиянин закопал красавицу-жену и объявил о ее пропаже

Супруги очень болезненно разводились

37-летний житель Саратовской области Юрий Платунов убил свою 35-летнюю жену Наталью, закопал ее тело, а затем инициировал ее поиски, якобы она пропала.

Инцидент произошел 28 мая. По предварительной информации, в этот день между супругами произошла ссора на почве развода: мужчина не захотел делить квартиру и отдавать дочь. В порыве гнева он застрелил жену, а затем вывез тело из дома и закопал его.

Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник в тот же день он инициировал поиски супруги и принимал в них непосредственное участие. Однако сотрудники правоохранительных органов заподозрили неладное и вызвали мужчину на допрос. Он во всем сознался, показал место, где закопал тело покойной и канализационный люк, куда выбросил огнестрельное оружие.

"Когда я это сделал, то сразу сел в машину и не знал, что делать дальше. Тут у нее зазвонил мобильный телефон — сумка осталась в автомобиле. Потом я поехал в сторону родника <…> выкинул мобильный в мусорный бак. Потом я доехал домой, положил ее сумочку, закрыл дверь и проследовал на работу", - рассказал Платунов.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается, сообщили в СКР.

Местные жители знали Наталью Платунову как доброго и отзывчивого врача. Она трудилась в городской поликлинике эндокринологом. Ее муж ранее работал в ГИБДД, но был уволен за взятку. Пара воспитывала восьмилетнюю дочь.