Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов

Детский омбудсмен рассказала президенту о грубейших нарушениях прав сирот

Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Об этом сообщает "ТВ Центр". Обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

"Мы в прошлом году начали мониторинг качества детства в субъектах Российской Федерации. Буквально по каждому региону у нас по 100 критериям собран полный пакет и анализ, что сегодня происходит в регионах с темой детства. Начали мы внимательную и подробную проверку именно с детских домов-интернатов, там, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты. Мы выявили грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Поэтому мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов", - попросила Кузнецова.