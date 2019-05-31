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Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов

19:59
  • пятница
  • 31 мая 2019

Детский омбудсмен рассказала президенту о грубейших нарушениях прав сирот

Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Об этом сообщает "ТВ Центр". Обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

"Мы в прошлом году начали мониторинг качества детства в субъектах Российской Федерации. Буквально по каждому региону у нас по 100 критериям собран полный пакет и анализ, что сегодня происходит в регионах с темой детства. Начали мы внимательную и подробную проверку именно с детских домов-интернатов, там, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты. Мы выявили  грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Поэтому мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов", - попросила Кузнецова.

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Воспитанница детского дома
Владимир Путин и Анна Кузнецова
Владимир Путин и Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова
Владимир Путин и Анна Кузнецова
Владимир Путин и Анна Кузнецова
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