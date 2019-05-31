Затонувший катер с людьми не могут поднять со дна Дуная

Мешает сильное течение

В Венгрии спасателям пока так и не удается поднять со дна Дуная прогулочный катер, перевозивший туристов из Южной Кореи. Судно затонуло в минувшую среду в результате столкновения с круизным лайнером в акватории Будапешта. Работы по подъему осложняет сильное течение и высокий уровень воды в реке. При этом поисковая операция продолжается. Пропавшими без вести числятся 21 человек.

Мост Маргариты над Дунаем весь в цветах и венках. Именно здесь, недалеко от здания парламента Венгрии, круизный лайнер Viking врезался в прогулочный катер. Получив сильнейшие повреждения, небольшое судно затонуло буквально в считанные секунды.

На борту находились 35 человек: два члена экипажа – граждане Венгрии – и 33 туриста из Южной Кореи. Семеро погибли, 21 человек официально все еще числятся пропавшими без вести, среди них - пятилетний ребёнок. Родственники жертв трагедии сегодня прибыли в Будапешт, уже почти потеряв надежду. У посольства Южной Кореи в Венгрии – цветы и зажжённые свечи.

Из семи спасённых пассажиров затонувшего катера только один все еще находится в больнице с переломом ребер. На борту круизного лайнера никто не пострадал. Полиция Венгрии задержала капитана "Викинга", 64-летнего гражданина Украины. Его подозревают в халатности, которая привела к массовой гибели людей.

Сегодня премьер-министр Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Южной Кореи посетили место трагедии. Кан Гён Хва прибыла в Будапешт во главе делегации экспертов и спасателей, которые принимают участие в поисковой операции.

Затонувшее судно нашли, но работы по его подъему осложняют погодные условия и сильное течение. Из-за продолжительных дождей Дунай выходит из берегов. Под водой нулевая видимость. Спустя два с половиной часа после столкновения одно из тел нашли в 12 километрах от места трагедии. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству оказать венгерским властям все необходимую помощь. Но спустя двое суток спасательную операцию уже можно считать поисковой.

Полина Кастрицкая, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".