Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Мэр вручил награды многодетным семьям

Государственные награды за заслуги в воспитании детей вручил мэр Москвы Сергей Собянин. Ордена и медали "Родительская слава" получили 8 столичных многодетных семей. Поддержка граждан этой категории является одним из приоритетов для города — расширяются льготы, увеличены социальные пособия.

За столом девять человек, и это семья Зайцевых еще не в полном составе. Средний сын Володя сдает экзамены в православной школе. Старший Тихон, студент МГУ, готовится к сессии. Спокойно сидящими этих детей застать сложно. Хоровое пение, танцы, спорт, велосипедные прогулки - это только малая часть семейных увлечений. При этом все как один успевают в учебе. Родители сами из многодетных семей. И всегда мечтали, что у них будет много детей. Супруги признаются, что порой бывает непросто. Но смысл и счастье, которые дают дети, все окупают.

"Дети - это наполнение жизни, это счастье, с каждым новым ребенком - все большее счастье. Думаешь, как хорошо, что у нас есть Петя, как хорошо, что у нас есть Коля", - говорит многодетный отец Алексей Зайцев.

"Дети - это возможность оставить след в жизни. Вот какими мы их вырастим - такой след и останется. Продолжение добра любви - это все можно реализовать в детях", - считает многодетная мать Татьяна Бояринцева.

Зайцевы, как и еще семь семей из разных округов Москвы, сегодня — почетные гости в мэрии. Первым делом - экскурсия по залам исторического здания, которые на время превратились в одну большую игровую площадку. Сергей Собянин отметил, что сегодня Белый зал мэрии выглядит особенно красивым и уютным. За заслуги в воспитании детей мэр вручил ордена и медали "Родительская слава".

"Родительская слава" - ордена и медали - за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью, вырастить замечательных, красивых людей, которыми вы можете гордиться, которыми может гордиться город - это действительно подвиг", - сказал Сергей Собянин.

Собянин отметил, что количество многодетных семей в столице за последние годы выросло более чем в два раза. И это не только радость, но и большая ответственность.

"Это большое событие - с одной стороны, с другой стороны - это накладывает на город - серьезную ответственность и обязательства - и по материальной поддержке многодетных семей, и по строительству детских садов, школ, поликлиник, созданию среды, общественных пространств, которые были бы комфортны для мам, детей, многодетных семей. В рамках программ Мой район - мы, конечно, будем уделять огромное внимание тому, что не только где то в центральных парках, но и по месту жительства, рядом с вашими домами - были комфортные условия - для вас и для ваших детишек", - сказал Собянин.

На церемонии с мэром ее участники успели сделать не одно селфи. Сергей Собянин пожелал успехов и детям, и тем, кто вложил в них всю свою жизнь.

Юлия Степина, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Москва.