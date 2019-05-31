"Земля под вами будет гореть": Зеленский спровоцировал кризис на Украине

Верховная Рада готова побороться за закон о языке и декоммунизацию

На Украине продолжаются перестановки во власти. Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, отстранив от должностей соратников Петра Порошенко. Также уволен начальник главного следственного управления СБУ. В Верховной Раде по-прежнему критикуют решения президента и даже намерены оспорить его указ о досрочном роспуске парламента.

Все меньше реальной работы, все больше предвыборных баталий. Причем на всех уровнях государственной власти. И в окружении президента, и в Верховной Раде, и в политических партиях. Такова пятничная политическая картина дня. Спикер рады обрушил свой гнев на нового президента.

"В стране, к сожалению, кризис, который связан с деятельностью президента. Мы услышали, как члены его команды говорят о том, что необходимо отменить закон "О языке", отменить квоты, отменить декоммунизацию. И, к сожалению, сегодня для них это становится привычной политикой. Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", - заявил Андрей Парубий.

В Конституционный суд Украины поступило заявление о признание роспуска рады незаконным. Политические оппоненты Зеленского уверяют, что он сам в этом признался во время встречи с лидерами фракций.

"Об этом была прямая цитата президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады, и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни одного упоминания и ссылки. Таким образом, мы приобщим эту стенограмму к представлению в Конституционный суд, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины Андрей Тетерук.

Непонятно о чем говорит представитель "Народного фронта", ведь все в той же стенограмме, на которую ссылается Тетерук, есть вот такие слова Зеленского.

"Роспуск парламента - это не моя политическая просьба. Это правда 4% людей. И это надо признать просто честно - 4% поддержки людей этого парламента. То есть, я как гарант Конституции, я просто должен это сделать вот и все, не нарушая Конституцию. Потому что я думаю, что я ничего не нарушаю", - говорится с стенограмме, опубликованной на сайте президента.

Представители президента сегодня заявили, что, наконец, сделали то, что не могла предыдущая власть за все пять лет. Придумали и внесли на рассмотрение закон об импичменте и лишения депутатов неприкосновенности. На предстоящих парламентских выборах Команда Зе хочет в очередной раз всем доказать - теперь пришло их время. Здесь и Владимир Гройсман, на их стороне. Казалось бы. Он тоже начал предвыборную агитацию.

"Представители прошлой власти! Я сегодня борюсь с тем, что вы сделали. И конфликт в Донбассе, и подорвали экономику, и разрушили социальную политику страны. И сегодня мы должны все это разгребать после вас", - заявил Гройман.

Главный представитель прошлой власти Петр Порошенко накануне вернулся в свою партию. Она теперь называется "Европейская солидарность". И уже сегодня он официально стал её лидером.

"За минувшие пять лет мы с вами сделали большую работу. Это подтверждает весь мир, что за эти пять лет было сделано больше чем за четверть столетия до нас. Но есть проблема: большинству избирателей мы не смогли это объяснить. Мы думали про державу. Мы думали про народ. А не про рейтинги и результаты на выборах", - уверяет Порошенко.

Петр Порошенко как всегда много говорил о своих успехах, но не рассказал, что томос, например, обернулся полной зависимостью украинской церкви от Константинополя. О безвизе. Но забыл про строгие правилах въезда в Европу. Про независимость от российского газа, не пояснив, что она заключается лишь в том, что топливо не покупается у России напрямую, а по завышенной цене через посредников. Об уголовных делах против себя: за начало войны в Донбассе и приказе украинским морякам идти прорывом через Керченский пролив. Сегодня стало известно, что государственное бюро расследований открыло еще одно дело по факту незаконного захвата Порошенко власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

Дмитрий Гусев. Алексей Платонов. "ТВ Центр".