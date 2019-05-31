Победителями первого конкурса президентских грантов стали более 1600 НКО

В тройку лидирующих направлений попали социальные проекты

Итоги первого в этом году конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества подвел Координационный комитет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как рассказал на заседании его председатель, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, принято решение поддержать более 1600 некоммерческих организаций, которым предоставят финансовую поддержку на общую сумму почти в 3 с половиной миллиарда рублей. Всего на гранты главы государства претендовали более 8 тысяч НКО, из них 440 участвовали впервые и сразу одержали победу.

В тройку лидирующих направлений, которые в этом году получили поддержку, попала пропаганда здорового образа жизни, проекты в области культуры и искусства, а также сохранение исторической памяти.

"У нас средний размер гранта президентского - это порядка 2 миллионов рублей. Очень радует, что каждый год увеличивается софинансирование. 71% софинансирование. Это значит, что к каждому рублю от фонда президентских грантов, еще 70 с лишним копеек добавляется из других источников финансирования, причем, что меня очень радует, увеличивают свое финансирование руководители и правительство регионов России. Это значит, что они чувствуют полезность проектов, которые предлагают некоммерческие организации для своих регионов", - заявил Кириенко.