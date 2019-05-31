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"Боже, что с ним?": больной раком Игорь Крутой сохнет на глазах

19:33
  • пятница
  • 31 мая 2019

Поклонники обеспокоены внешним видом маэстро

Поклонников насторожила болезненная худоба российского музыканта Игоря Крутого.

Фотографии с Игорем Яковлевичем давно не появлялись в Сети – последний раз он опубликовал пост в Instagram аж 1 февраля. Но в последний день весны певец Николай Басков показал общественности композитора, выложив с ним совместный снимок.

"Наше Творческое трио: великий , обеспеченный и обаятельный на отдыхе", - подписал артист фотографию. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена - прим.ред.)

 

Фанаты и подписчики Баскова обеспокоились внешним видом Крутого. Известно, что у маэстро рак. Об этом ранее заявил на всю страну народный артист Иосиф Кобзон, который проиграл борьбу с онкологическим заболеванием в августе прошлого года. Однако тогда представители композитора поспешили опровергнуть эту информацию.

"Боже, что с ним?", "У него тяжелая болезнь и он с ней борется долгие годы. Не дай бог никому", "Видно, что худоба болезненная", "Дай Бог ему здоровья!!!", - написали взволновавшиеся поклонники.

Другие же сочли, что фотограф выбрал неудачный ракурс из-за чего головы артистов стали непропорционально большими, а ноги, наоборот, тонкими.

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