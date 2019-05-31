Помпео не решился говорить в Германии о санкциях против "Северного потока-2"

Госсекретарь США ушел от ответа

Препятствия, которые пытаются создавать США проекту "Северный поток-2", не должны помешать его реализации. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он добавил, что в твёрдой поддержке Германии, как одного из ключевых участников проекта, можно видеть не столько политическую позицию, сколько ясный экономический интерес. Но Вашингтон продолжает свою линию в отношении Европы. В Берлин прибыл госсекретарь США Майкл Помпео

Германия стала первой остановкой в европейском турне Майка Помпео. Оно должно было состояться еще 7 мая, но в последний момент госсекретарь США отменил визит и отправился в Ирак, чтобы обсудить там обострение отношений с Ираном. Теперь эта тема стала одной из главных в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом. США усилили санкции в отношении Тегерана, но удар пришелся и по бизнесу в Европе, интересы которой США явно не учитывают. Франция, Германия и Великобритания начали разрабатывать сложную финансовую систему бартерного типа, позволяющую обойти прямые финансовые операции с Ираном. Помпео на утренней пресс-конференции заявил, что не против отношений Европы и Ирана, но только в гуманитарной сфере.

"Наша позиция по торговле с Ираном довольно ясна: есть пункты, на которые распространяются санкции, на другие не распространяются. Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции", - заверил Помпео.

Из загородной резиденции Помпео отправился на встречу с Ангелой Меркель. Он собирался обсудить двусторонние отношения, мировые проблемы, и подчеркнул, что ждет от Германии поддержки во многих вопросах.

"Наше партнерство и дружба между нашими странами, необходимы в наши дни, в 21 веке, как никогда прежде. Соединенные Штаты продолжают оставаться нашим самым важным партнером за пределами Европы", - заявила Меркель.

Но канцлер Германии для переговоров с госсекретарем США выделила в своем графике всего 45 минут, из которых 10 ушло на протокольные съемки и рукопожатия. Похоже, таким образом она дает понять, что конструктивного диалога между Берлином и Вашингтоном в последнее время не получается, а тогда зачем тратить на него время. Накануне Меркель выступала перед студентами в Гарварде, где раскритиковала политику Дональда Трампа, конечно, без прямого упоминания его.

"Протекционизм и торговые конфликты ставят под угрозу свободную международную торговлю и тем самым основы нашего процветания. Я хочу пожелать вам: разрушайте стены невежества и предрассудков! Ибо ничто не должно оставаться так, как есть", - заявила она.

Так как есть никого не устраивает. Интересы США и Европы расходятся. "Северный поток-2" выгоден Евросоюзу и невыгоден Америке, стремящейся контролировать, какую нефть и какой газ покупать Старому Свету. Помпео много раз говорил о необходимости остановить строительство российского трубопровода, угрожая введением санкций. Но сегодня он был не так категоричен и заявил, что о санкциях пока говорить рано. Расходятся мнения США и Германии и в отношении китайского телеком-гиганта Huawei.

"Мы прилагаем усилия по обеспечению доверия к сетям, в которых распространяются американские информационные потоки. Мы должны понимать, куда направляется эта информация, кто является конечным пользователем, и хотим убедиться, что информация не попадает в руки Коммунистической партии Китая", - заявил Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства Германии с важностью обеспечения информационной безопасности согласился, но четко дал понять, что они сами в состоянии оценить риски. Евротур Помпео продолжится в Швейцарии и Нидерландах. После недолгих переговоров с Меркель, Госсекретарь Соединенных Штатов быстро покидает здание. Через несколько минут на красной ковровой дорожке появляется заместитель председателя КНР Ван Цишань. Переговоры будут касаться безопасности и развития экономических отношений.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".