Мускулы вспотевшего Зеленского взбудоражили украинок

Президент хочет быть еще ближе к народу

Владимир Зеленский опубликовал фотографию из спортзала в здании президентской администрации, где он занимается вместе с руководителем администрации Андреем Богданом и своим тренером.

В кадре Зеленский задорно улыбается и играет мышцами левой руки. На заднем фоне Богдан и тренер поддерживают его. "Хоть гантели остались на месте", - оставил шуточную подпись Зеленский под фотографией, намекая на коррупционный режим своего предшественника Петра Порошенко.

В целом, украинцы поддерживают намерения Зеленского быть ближе к народу и пропаганду здорового образа жизни, пишет интернет-портал "Дни.ру". Однако некоторые считают, что президент занимается не теми делами, которые ему следовало бы решать.

"Уважаемый Владимир, я голосовал за вас не для того чтобы смотреть на вашу простоту и поедание шаурмы. Я хочу видеть, как задерживают и сажают преступников", "Хочется позвонить в администрацию и спросить: "Взрослые дома есть?", Какая сладкая жизнь!!! На рабочем месте с друзьями и гантелями. Затем, наверное, сауна, бассейн .... Так и рабочий день пройдет".

Зеленский не всегда был в хорошей физической форме. Так, например, в августе 2017 года у него был животик, сутулые плечи, второй подбородок и тонкие руки. Однако буквально за три месяца тогда еще артист "Квартала 95" сделал себе шикарную фигуру. Не без ежедневных и изнурительных тренировок естественно.