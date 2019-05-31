ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинцев заставляют менять русские фамилии

21:09
  • пятница
  • 31 мая 2019

Общество Незалежной продолжают украинизировать

Киевские власти решили украинизировать русские фамилии. Правительство утвердило новую редакцию "Украинского правописания".

Теперь все русские фамилии, оканчивающиеся на –ой, будут писаться через – ий. Например, Крутой - Крутий, Полевой – Полевий. Кроме того, окончаниях –ский/цкий появятся мягкий знак: Донской – Донський, Трубецкой – Трубецький. Исключение составила лишь фамилия "Толстой", пишет РИА Новости.

Эта инициатива вызвала в украинском обществе ожесточенные споры. Многие считают, что нововведения ничем себя не оправдывают. Окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" опубликуют 3 июня.

Видео: Зеленский спровоцировал кризис на Украине

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.