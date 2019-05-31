Украинцев заставляют менять русские фамилии

Общество Незалежной продолжают украинизировать

Киевские власти решили украинизировать русские фамилии. Правительство утвердило новую редакцию "Украинского правописания".

Теперь все русские фамилии, оканчивающиеся на –ой, будут писаться через – ий. Например, Крутой - Крутий, Полевой – Полевий. Кроме того, окончаниях –ский/цкий появятся мягкий знак: Донской – Донський, Трубецкой – Трубецький. Исключение составила лишь фамилия "Толстой", пишет РИА Новости.

Эта инициатива вызвала в украинском обществе ожесточенные споры. Многие считают, что нововведения ничем себя не оправдывают. Окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" опубликуют 3 июня.

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