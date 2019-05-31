Поджигателя храма Иоанна Богослова в Тушине отправили в колонию

Сгоревшая церковь восстановлению не подлежит

Тушинский суд Москвы приговорил 35-летнего москвича Евгения Сенчина к двум годам и 11 месяцам колонии общего режима за поджог деревянного храма Иоанна Богослова в районе Южное Тушино.

Инцидент произошел 6 ноября 2018 года. Сенчин принес покрышки к храму, облил их бензином и поджег их. Храм площадью 40 квадратных метров серьезно пострадал, восстановлению он не подлежит. Внутри людей не было.

В суде мужчина объяснил, что устроил пожар в знак протеста против застройки близлежащего парка и действовал "по указанию голоса, приказавшего сжечь храм".