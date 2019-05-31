Особая роль Зеленского: кто на самом деле управляет Украиной

Риторика Киева не поменялась

Война на Донбассе, угроза дефолта, транши и долги всему миру, судьба ГТС и тарифов ЖКХ, разбегающееся население. И всё это на фоне войны кланов и фактически полного отсутствия присутствия президента. За Зеленского по-прежнему в основном говорит его команда. Сам Владимир Александрович всё еще темная лошадка.

Владимир Зеленский, как показали первые 10 дней его президентства, не сколько превращается в главу государства, сколько продолжает играть роль президента. Играет неплохо. Наверняка мог бы рассчитывает на актерскую премию, как минимум от либеральной интеллигенции. Ведь именно о таком президенте она могла только мечтать. Без галстука, в рубашке с закатанными рукавами.

"Живой интересный президент нужен стране, где есть живая интересная политика. Что значит живая и интересная политика? Это как в России в 90-х годах. Веселенькие пострелушки с побегушками, гражданская война, организованная преступность, полный развал государственной машины. И, конечно же, в этих условиях нужны люди, которые отвлекали бы людей от реальных проблем и занимались бы шоу-политикой. Реальную политику делают скучные люди в нарукавниках со счетами всякими, в галстуках-бабочках и со скучным выражением лица", - рассуждает политолог Роман Носиков.

И если Зеленского многие эксперты не без оснований называют актером, призванным играть роль главы государства, то кто же эти "скучные люди в нарукавниках" - вариантов несколько. Первый: кто бы что ни говорил, но Зеленский если не марионетка, то младший бизнес-партнер олигарха Коломойского. Об этом свидетельствуют все последние кадровые назначения. Плюс поддержка медиа-империи олигарха и Зеленского и его пока еще виртуальной партии "Слуга народа", которая, как предполагается, получит большинство мест в новом парламенте. Впрочем, Зеленскому Игорь Коломойский заготовил "политическую шлейку", чтобы не заносило на волне популярности. Новая "партия мэров" во главе с мэрами Одессы и Харькова призвана оттянуть голоса избирателей у "Слуги народа". Сделать ее позиции в Раде слабее. Впрочем, не только в Раде. Нынешний глава парламента Андрей Парубий четко объяснил, чем для президента и его окружения могут обернуться даже не предложения, а идеи отменить языковой закон, квоты и декоммунизацию.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ вам этого не позволит, под вами будет гореть земля. Мы не позволим отменить ни языковой закон, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ к этому шел десятилетиями, много сынов и дочерей Украины положили за это свои жизни. Поэтому нам надо объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной, стоять плечом к плечу. И я уверен – реванш не пройдёт", - пообещал он.

От президентской самодеятельности, очевидно, уберегут и радикалы. Бывший глава запрещенного в нашей стране "Правого сектора" Ярош недвусмысленно дал понять Зеленскому, чем может обернуться идея проведения опроса о диалоге с Москвой.

"Восстание делать мы научились очень хорошо и снимать всех тех "орлов", которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность. Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину", - пригрозил Ярош.

Однако, есть и другие версии происходящего. К примеру, контроль над Зеленским хочет перехватить Запад, прежде всего, американцы. Коломойский сопротивляется. Даже грозит объявлением дефолта. Но силы явно неравны. Как говорят эксперты, это именно американцы вновь вбросили на политическое поле Украины Михаила Саакашвили. Он, очевидно, должен помочь Зеленскому забрать голоса у конкурентов теперь уже по парламентским выборам.

"Сейчас он может быть полезен там только как "таран" против Порошенко, который будет ходить к Луценко, давать показания про то, какой Пётр Алексеевич негодяй. Выступать на телевидении и рассказывать, как он не любит Порошенко, что аж кушать не может", - говорит политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

О том, что к Западу очень прислушиваются, показывают встречи Зеленского с европейскими и американскими политиками. На переговорах с одним из американских ястребов - сенатором Робертом Портманом, он заявил, что украина ведет две войны - с коррупцией и Россией. С первым зарубежным визитом президент направится в Брюссель, да и всю предвыборную кампанию его сопровождали американцы. Фигура Зеленского прекрасно укладывается в проект "Анти-Россия". У старой идеи - "новая обертка", от которой олигархи будут получать выгоду.

"Если они зарабатывали на войне, то они и будут зарабатывать на войне. Если они пытались получать поддержку, в том числе и финансово-экономическую, Запада только за счет того, что они якобы противостоят России, то они и будут это делать", - говорит Ищенко.

Как бы то ни было, Коломойский не намерен отдавать свою победу на выборах и лично над Порошенко.

"Для того чтобы могли говорить о Зеленском, сначала должен исчезнуть Коломойский, а этого пока не предвидится. Хотя со стороны администрации США в адрес Зеленского уже поступали предложения отделаться от Коломойского, и это очень-очень любопытные движения", - говорит политолог Роман Носиков.

От человека, которого по-прежнему некоторые считают "темной лошадкой", и который еще может показать свой нрав. Ведь единственное, что точно известно о Зеленском, так это его принципиальная политическая позиция. Достаточно вспомнить выступление в зоне АТО. Тогда еще руководить "95 квартала" перечислил миллион гривен на нужды украинской армии. Спустя почти пять лет взгляды теперь уже президента Зеленского не изменились. Вопреки предвыборным лозунгам итог один.

- Владимир Александрович, будут переговоры с Россией?

- Нет.

Президент не отдал приказа "прекратить огонь", наоборот поехал на передовую. Своему предшественнику Зеленский грозит трибуналом не за то, что развязал войну на юго-востоке, а за то, что плохо воевал. И если кто-то надеялся на перемены, то зря. Если перемены произойдут, то к худшему. Сейчас для того, чтобы удержаться у власти, не надо устраивать массовых репрессий, организовывать тайные тюрьмы, расстреливать журналистов у собственного дома. Новому режиму нужно улучшить качество обертки. Порошенко раздражал публику, но главная задача сейчас — сохранить то, что было при нем. Классический союз крупной буржуазии и ультра-радикалов. Даже откровенных нацистов. Строится система, в которой власть и ответственность с фашистами делят те, кто хуже фашистов, поскольку они укрепили систему. И у Зеленского здесь особая роль. Даже не президента, а болеутоляющего для страны в терминальной стадии.

Матвей Шестаков, Сергей Титов, Татьяна Каминская, "В центре событий".