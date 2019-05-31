Началову могут причислить к лицу святых

Ранее сообщалось о чудесах на ее могиле

В Русской православной церкви допустили канонизацию Юлии Началовой. Это произойдет, если культ певицы "будет разрастаться".

"Пора обретать мощи. Не всем же "матронушкам" быть уродливыми. Пусть и красавица порадует своими иконными изображениями", - иронично написал в своем фейсбуке протодиакон РПЦ Андрей Кураев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что крест на могиле Началовой начал мироточить.

Рассуждения Кураева скептически отнесся к этому "чуду". По его мнению, обсуждение святости певицы доказывает, что вера превратилась в жажду "тактильно-ощутимых чудес".

Ранее СМИ сообщили, что дубовый крест на могиле Юлии певицы замироточил – на нем появились маслянистые благоухающие капли. Поклонники певицы приняли это за знак свыше. В РПЦ заявили, что подобные сообщения оскорбляют дух Юлии Началовой. В церкви призвали молиться об усопших, "а не делать хайп на их смерти".

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище.