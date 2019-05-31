Главу подмосковного района задержали за убийство любовницы

Жертвой чиновника стала зампред Общественной палаты Раменского района

В Подмосковье задержан глава Раменского района Андрей Кулаков. Его подозревают в убийстве женщины. По данным СМИ, погибшая состояла с чиновником в интимной близости.

Информацию о задержании Андрея Кулакова подтвердила представитель Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина, пишет "Интерфакс". В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвинение ему пока не предъявлено.

Свою вину Андрей Кулаков не признает. По словам представителя СКР, на допросе он заявил, что последний раз видел жертву 29 апреля.

По данным СКР, в ночь на 2 мая Кулаков убил 39-летнюю заместителя главы общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. Он испытывал к ней "личные неприязненные отношения". После убийства Кулаков скрылся с места происшествия. Тело женщины нашли только 4 мая. 17 мая ее похоронили.

Источники агентства ТАСС в администрации района утверждают, что Кулаков и Исаенкова давно состояли в близких отношениях. При этом он присутствовал на ее похоронах.