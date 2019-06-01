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В США недовольный инженер расстрелял 12 человек

10:27
  • суббота
  • 01 июня 2019

В перестрелке с полицейскими стрелок был убит

В здании муниципалитета города Вирджиния-Бич американского штата Вирджиния в результате стрельбы погибли 12 человек. Мужчина расстрелял из винтовки и пистолета своих коллег.

Личность нападавшего уже установлена - это один из сотрудников администрации с большим стажем работы. Инженер ДеУэйн Крэддок беспрепятственно вошел в здание с оружием и открыл огонь. На контакт с полицейскими стрелок не пошел, в перестрелке со стражами порядка он был убит, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших доставили в клинику, четверо человек находятся в реанимации. Российское консульство в США сейчас выясняет, есть ли среди раненых наши соотечественники. Причины и мотивы стрелка  устанавливаются. На месте ЧП полиция изъяла оружие Крэддока и большой запас патронов.

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