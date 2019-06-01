ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дамаске открылся Дом восточного наследия

11:15
  • суббота
  • 01 июня 2019

Сирийские мастера получают заказы со всего мира

В столице Сирии открылся Дом восточного наследия. Это - своеобразный музей, где собраны различные предметы, сделанные местными ремесленниками.

Среди специалистов, в основном беженцы, они спаслись во время войны из Восточной Гуты и нашли работу в Дамаске. Труд тяжёлый, кропотливый и исключительно ручной. Мастера не пользуются заводскими штампами или заготовками, сообщает «ТВ Центр».

Награда для талантливых ремесленников – заказы, которые приходят со всего мира, в том числе из России. Специалисты планируют посетить нашу страну, чтобы провести благотворительную распродажу редких и коллекционных товаров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство".

Новости по теме
Ремесленные мастерские в Сирии
Ремесленные мастерские в Сирии
Рензьба по дереву
Рензьба по дереву
Фонари
Фонари
Ремесленные мастерские в Сирии
Ремесленные мастерские в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.