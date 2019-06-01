В Дамаске открылся Дом восточного наследия

Сирийские мастера получают заказы со всего мира

В столице Сирии открылся Дом восточного наследия. Это - своеобразный музей, где собраны различные предметы, сделанные местными ремесленниками.

Среди специалистов, в основном беженцы, они спаслись во время войны из Восточной Гуты и нашли работу в Дамаске. Труд тяжёлый, кропотливый и исключительно ручной. Мастера не пользуются заводскими штампами или заготовками, сообщает «ТВ Центр».

Награда для талантливых ремесленников – заказы, которые приходят со всего мира, в том числе из России. Специалисты планируют посетить нашу страну, чтобы провести благотворительную распродажу редких и коллекционных товаров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство".