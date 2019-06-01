В России отменили национальный роуминг

Платы за звонки в поездках по стране больше не будет

В России с 1 июня отменяется внутрисетевой роуминг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это значит, что все входящие звонки становятся бесплатными для абонентов, которые находятся в поездках по России.

Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах. Также операторы не будут взимать дополнительную плату за смс-сообщения, исходящие звонки и мобильный интернет. Цена на них сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент, сообщает «ТВ Центр».

Национальный роуминг существовал в нашей стране с самого начала развития сотовой связи. Мобильные операторы объясняли это большими расходами на содержание ретрансляторов и прочими техническими издержками. Плата за роуминг колебалась в зависимости от региона от 5 до 11 рублей за минуту разговора.