ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России отменили национальный роуминг

11:03
  • суббота
  • 01 июня 2019

Платы за звонки в поездках по стране больше не будет

В России с 1 июня отменяется внутрисетевой роуминг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это значит, что все входящие звонки становятся бесплатными для абонентов, которые находятся в поездках по России.

Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах. Также операторы не будут взимать дополнительную плату за смс-сообщения, исходящие звонки и мобильный интернет. Цена на них сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент, сообщает «ТВ Центр».

Национальный роуминг существовал в нашей стране с самого начала развития сотовой связи. Мобильные операторы объясняли это большими расходами на содержание ретрансляторов и прочими техническими издержками. Плата за роуминг колебалась в зависимости от региона от 5 до 11 рублей за минуту разговора.

Главное сегодня
Парень разговаривает по смартфону
Парень разговаривает по смартфону
Женщина со смартфоном
Женщина со смартфоном
Люди со смартфонами
Люди со смартфонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.