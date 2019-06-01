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Стали известны подробности дела главы Раменского района, подозреваемого в убийстве

11:46
  • суббота
  • 01 июня 2019

Вину чиновника подтвердили на полиграфе

Стали известны подробности громкого скандала в Подмосковье. Накануне, 31 мая полиция задержала главу Раменского района Андрея Кулакова, он подозревается в убийстве своей знакомой.

Речь идет о Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной Общественной палаты. Женщина пропала в начале мая, позже ее нашли мертвой в своем автомобиле. По версии следствия, мотивом преступления мог стать личный конфликт, сообщает «ТВ Центр».

Сам Кулаков свою вину отрицает, однако проверка на полиграфе показала, что чиновник причастен к преступлению. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические следы Кулакова, сообщила ТАСС  представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

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Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
Погибшая Евгении Исаенковой
Погибшая Евгении Исаенковой
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
Погибшая Евгении Исаенковой
Погибшая Евгении Исаенковой
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков
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