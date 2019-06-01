Стали известны подробности дела главы Раменского района, подозреваемого в убийстве

Вину чиновника подтвердили на полиграфе

Стали известны подробности громкого скандала в Подмосковье. Накануне, 31 мая полиция задержала главу Раменского района Андрея Кулакова, он подозревается в убийстве своей знакомой.

Речь идет о Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной Общественной палаты. Женщина пропала в начале мая, позже ее нашли мертвой в своем автомобиле. По версии следствия, мотивом преступления мог стать личный конфликт, сообщает «ТВ Центр».

Сам Кулаков свою вину отрицает, однако проверка на полиграфе показала, что чиновник причастен к преступлению. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические следы Кулакова, сообщила ТАСС представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.