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Опубликованы кадры с места массового убийства в США

11:31
  • суббота
  • 01 июня 2019

Недовольный служащий расстрелял сослуживцев

Американская полиция выясняет, что побудило 40-летнего служащего городской администрации в Вирджинии открыть огонь по своим коллегам. В результате стрельбы убиты 12 человек, ранения получили шесть коллег стрелявшего.

Стражи порядка нашли на месте происшествия пистолет 45-го калибра с глушителем, пустые магазины с увеличенным числом патронов и груды отстрелянных гильз. Мужчина сначала убил человека на улице, а затем открыл беспорядочную стрельбу в офисе коммунальной компании, где он проработал много лет.

«По звукам выстрелов полицейские нашли место, где находился подозреваемый, ему предложили ему сдаться. Потом завязалась перестрелка», - рассказал начальник полиции курортного города Вирджиния-Бич  Джим Сервера.

Ответным огнем преступник был ликвидирован. По одной из версий, мужчина был недоволен своим увольнением, по другой – страдал психическим заболеванием.

Иван Колесников, Анастасия Панкова,  «ТВ Центр».

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