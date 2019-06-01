Опубликованы кадры с места массового убийства в США

Недовольный служащий расстрелял сослуживцев

Американская полиция выясняет, что побудило 40-летнего служащего городской администрации в Вирджинии открыть огонь по своим коллегам. В результате стрельбы убиты 12 человек, ранения получили шесть коллег стрелявшего.

Стражи порядка нашли на месте происшествия пистолет 45-го калибра с глушителем, пустые магазины с увеличенным числом патронов и груды отстрелянных гильз. Мужчина сначала убил человека на улице, а затем открыл беспорядочную стрельбу в офисе коммунальной компании, где он проработал много лет.

«По звукам выстрелов полицейские нашли место, где находился подозреваемый, ему предложили ему сдаться. Потом завязалась перестрелка», - рассказал начальник полиции курортного города Вирджиния-Бич Джим Сервера.

Ответным огнем преступник был ликвидирован. По одной из версий, мужчина был недоволен своим увольнением, по другой – страдал психическим заболеванием.

Иван Колесников, Анастасия Панкова, «ТВ Центр».