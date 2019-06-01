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США продолжают вставлять палки в колеса "Северному потоку - 2"

11:38
  • суббота
  • 01 июня 2019

Сенаторы подготовили новый пакет санкций

Новую стратегию против России обсуждают в США. Сенаторы предложили продумать шаги, которые не допустили бы энергетического доминирования страны на европейском континенте. Соответствующий законопроект опубликован на сайте конгресса - и направлен в первую очередь против проекта "Северный поток-2".

Сенаторы хотят вводить новые ограничения против компаний, которые будут страховать российские суда, занимающиеся укладкой газопровода. Минимум предлагается  пять видов санкций. Если закон примут, госдепартаменту отведут полгода на подготовку отчета о компаниях, имеющих отношение к строительству, сообщает "ТВ Центр".

Две нитки "Северного потока-2" планируют сдать в этом году, их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров. Кроме того, США намерены активизировать газовые переговоры в Европе и укрепить свою энергетическую инфраструктуру в регионе.

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