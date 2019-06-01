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Трамп поставил Зеленского на второе место после Путина

12:11
  • суббота
  • 01 июня 2019

Президент США пригласил главу Украины в гости

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Правда, глава Белого дома поставил одно условие – нового руководителя Украины он примет в Овальном кабинете только после того, как сам пообщается с Владимиром Путиным. Официальной информации об этом пока нет, но сообщает о приглашении Зеленского влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели», часто обладающий инсайдерскими новостями.

Тем временем на Украине появился новый повод обсудить конфликт в руководстве страны. На первое заседание совета национальной безопасности, которое провёл президент Владимир Зеленский, не позвали генерального прокурора, хотя по статусу он должен присутствовать на такого рода встречах.

 

Среди суровых мужчин в военной форме и деловых костюмах глава государства  в рубашке с закатанными рукавами глава государства выглядел, по меньшей мере, неуместно. На повестке была энергетическая безопасность.  С 1 июня вступил в силу запрет экспорта на Украину российского угля и нефтепродуктов. Это - ответная мера на санкции, принятые Киевом. Как отметил секретарь СНБО, Украине это создаст реальные проблемы: возможен дефицит топлива.

 

Между тем представители старой и новой власти на Украине конфликтуют уже открыто. Вслед за спикером Верховной Рады, сообщившим что у Зеленского «земля будет гореть под ногами", если он попытается отменить скандальный языковой закон, на защиту мовы бросился вице-премьер Украины Павел Розенко. В пример привел соратников бывшего президента Януковича, который уже пытался отменить закон об украинском языке.

Ну а воспитать образцовых украинцев теперь помогут  новые правила написания русских фамилий. Донской отныне - Донский, Трубецкой - Трубецкий и так далее. Исключение сделали только для фамилии Толстой.

Сам президент теперь зовется не Владимиром, а Володимиром. В чудесах политической эквилибристики с ним посоревноваться может разве что  Михаил Саакашвили. Он уже начал выполнять свою главную задачу - крушить рейтинг Петра Порошенко - бывшего президента, а теперь и лидера партии "Европейская Солидарность".  В глазах людей, уверен Саакашвили, появилось главное - надежда на светлое будущее. Политологи оптимизма главного патриота Украины не разделяют. Новая власть пока не спешит исправлять ошибки предшественников, во всяком случае - на деле.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр».

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