Молодым архитекторам вручили награды за создание комфортной городской среды

Завершился Всероссийский конкурс в рамках нацпроета "Жилье"

В Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Проекты создавались для небольших населённых пунктов, из трёхсот работ жюри отобрало 80 лучших.

Среди победителей - молодые архитекторы и урбанисты из Московской, Вологодской, Ивановской, Псковской, Самарской областей. То, что их идеи будут воплощены, гарантирует внушительный призовой фонд конкурса - пять миллиардов рублей. Конкурса проходил в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает "ТВ Центр".

В церемонии награждения принял участия вице-премьер России Виталий Мутко, напомнивший, что правительство два года назад по поручению президента начало заниматься комфортной городской средой. В какой среде живет человек и как он обеспечен социальной инфраструктурой – это очень важно, отметил Мутко.