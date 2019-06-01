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Молодым архитекторам вручили награды за создание комфортной городской среды

12:31
  • суббота
  • 01 июня 2019

Завершился Всероссийский конкурс в рамках нацпроета "Жилье"

В Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Проекты создавались для небольших населённых пунктов, из трёхсот работ жюри отобрало 80 лучших.

Среди победителей  - молодые  архитекторы и урбанисты из Московской, Вологодской, Ивановской, Псковской, Самарской областей. То, что их идеи будут воплощены, гарантирует внушительный призовой фонд конкурса - пять миллиардов рублей. Конкурса проходил в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает "ТВ Центр".

В церемонии награждения принял участия вице-премьер России Виталий Мутко, напомнивший, что правительство два года назад по поручению президента начало заниматься комфортной городской средой. В какой среде живет человек и как он обеспечен социальной инфраструктурой – это очень важно, отметил Мутко.

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Награждение победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды
Награждение победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды
Виталий Мутко
Виталий Мутко
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