Крым готовится к масштабному фестивалю "Таврида-Арт"

Начался набор волонтеров среди студентов

В крымских ВУЗах начался набор волонтёров на фестиваль «Таврида-Арт». В конце августа в Судаке планируют собрать 30 тысяч участников. Попробовать себя в роли добровольцев, причём уже на стадии подготовки, предложили всем желающим студентам. Для этого достаточно пройти собеседование, сообщает «ТВ Центр».

Фестиваль организован в рамках крупнейшего в России творческого форума для молодых деятелей искусств «Таврида 5.0». В Крыму соберутся люди так или иначе связанные с творчеством – художники, архитекторы, дизайнеры, танцоры, певцы и музыканты, рассказала участница форума Снежана Осыченко. Встречу в Крыму она назвала главным творческим фестивалем России.