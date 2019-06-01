ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым готовится к масштабному фестивалю "Таврида-Арт"

13:08
  • суббота
  • 01 июня 2019

Начался набор волонтеров среди студентов

В крымских ВУЗах начался набор волонтёров на фестиваль «Таврида-Арт». В конце августа в Судаке планируют собрать 30 тысяч участников. Попробовать себя в роли добровольцев, причём уже на стадии подготовки, предложили всем желающим студентам. Для этого достаточно пройти собеседование, сообщает «ТВ Центр».

 Фестиваль организован в рамках крупнейшего в России творческого форума для  молодых деятелей искусств «Таврида 5.0». В Крыму соберутся люди так или иначе связанные с творчеством – художники, архитекторы, дизайнеры,  танцоры,  певцы и музыканты, рассказала участница форума Снежана Осыченко. Встречу в Крыму она назвала главным творческим фестивалем России.

Главное сегодня
Форум "Таврида"
Форум "Таврида"
Форум "Таврида"
Форум "Таврида"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.