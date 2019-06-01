ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Красной площади открылся крупнейший книжный фестиваль

12:57
  • суббота
  • 01 июня 2019

Представлены новинки и нестареющая коассика

В Москве стартовал ежегодный книжный фестиваль "Красная Площадь". В нем принимают участие издательства из 52-х регионов страны. Они предлагают не только новинки, но и всегда востребованную классику.

Книжный праздник проходит накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, он посвящен также Дню русского языка. Фестиваль открылся на Красной площади, уже утром сюда пришли многочисленные охотники за книжными новинками и редкими экземплярами. Среди гостей много молодежи.

После официального открытия пройдет концерт лауреатов Международного конкурса молодых пианистов, а затем стартуют встречи читателей с авторами и издателями. К примеру, финалист "Национального бестселлера" Евгения Некрасова  расскажет про свой роман в жанре магического реализма "Калечина-Малечина". Это - сказка-предостережение против школьной травли и против родительской черствости.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, «ТВ Центр».

Главное сегодня
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.