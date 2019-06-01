На Красной площади открылся крупнейший книжный фестиваль

Представлены новинки и нестареющая коассика

В Москве стартовал ежегодный книжный фестиваль "Красная Площадь". В нем принимают участие издательства из 52-х регионов страны. Они предлагают не только новинки, но и всегда востребованную классику.

Книжный праздник проходит накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, он посвящен также Дню русского языка. Фестиваль открылся на Красной площади, уже утром сюда пришли многочисленные охотники за книжными новинками и редкими экземплярами. Среди гостей много молодежи.

После официального открытия пройдет концерт лауреатов Международного конкурса молодых пианистов, а затем стартуют встречи читателей с авторами и издателями. К примеру, финалист "Национального бестселлера" Евгения Некрасова расскажет про свой роман в жанре магического реализма "Калечина-Малечина". Это - сказка-предостережение против школьной травли и против родительской черствости.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, «ТВ Центр».