В День защиты детей в Москве прошел благотворительный забег

10 тысяч человек пробежали по улицам столицы

1 июня отмечается Международный День защиты детей. Традиционно в российских городах проходят множество праздничных мероприятий. В Москве подготовлены увлекательные шоу, концерты и спортивные состязания, сообщает "ТВ Центр".

На Васильевском спуске утром стартовала благотворительная акция "Зелёный марафон Бегущие сердца", где идёт сбор пожертвований на лечение детей с нарушениями развития. В забеге участвовали около 10 тысяч человек, в их числе известные спортсмены, звёзды театра и кино, политики. Организаторы марафона - фонд "Обнажённые сердца" и "Сбербанк". По традиции, акция завершится праздничным концертом.