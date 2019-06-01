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В День защиты детей в Москве прошел благотворительный забег

12:22
  • суббота
  • 01 июня 2019

10 тысяч человек пробежали по улицам столицы

1 июня отмечается Международный День защиты детей. Традиционно в российских городах проходят множество праздничных мероприятий. В Москве подготовлены увлекательные шоу, концерты и спортивные состязания, сообщает "ТВ Центр".

На Васильевском спуске утром стартовала благотворительная акция "Зелёный марафон Бегущие сердца", где идёт сбор пожертвований на лечение детей с нарушениями развития. В забеге участвовали около 10 тысяч человек, в их числе известные спортсмены, звёзды театра и кино, политики. Организаторы марафона - фонд "Обнажённые сердца" и "Сбербанк". По традиции, акция завершится праздничным концертом.

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Благотворительный марафон "Бегущие сердца"
Благотворительный марафон "Бегущие сердца"
Благотворительный марафон "Бегущие сердца"
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