Алдонин с дочкой Началовой покинул Россию после заявления о новой семье

Футболист устроил Вере отличное начало лета

Евгений Алдонин взял дочку Веру, которую ему родила Юлия Началова, в свою новую семью. Об этом спортсмен заявил в интервью.

Вера отлично ладит с женой Евгения Ольгой. Мачеха охотно публикует в Instagram фото и видео с девочкой. На кадрах Вера чаще всего улыбается.

Накануне Ольга выложила в соцсеть свежее видео. На одном из кадров Евгений в самолете играет с сыном, а Вера смеется над нами. Судя по публикации, Алдонин вывез жену и двух детей: 12-летнюю Веру и маленького сына Артема за границу. Футболист устроил небольшой отпуск и с семьей отправился к морю. Куда именно уехали Алдонины – не известно, но на видео поклонники Ольги рассмотрели Турцию.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У артистки осталась дочь Вера. Ей 12 лет.