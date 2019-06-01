ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алдонин с дочкой Началовой покинул Россию после заявления о новой семье

11:19
  • суббота
  • 01 июня 2019

Футболист устроил Вере отличное начало лета

Евгений Алдонин взял дочку Веру, которую ему родила Юлия Началова, в свою новую семью. Об этом спортсмен заявил в интервью.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Вера отлично ладит с женой Евгения Ольгой. Мачеха охотно публикует в Instagram фото и видео с девочкой. На кадрах Вера чаще всего улыбается.

Накануне Ольга выложила в соцсеть свежее видео. На одном из кадров Евгений в самолете играет с сыном, а Вера смеется над нами. Судя по публикации, Алдонин вывез жену и двух детей: 12-летнюю Веру и маленького сына Артема за границу. Футболист устроил небольшой отпуск и с семьей отправился к морю. Куда именно уехали Алдонины – не известно, но на видео поклонники Ольги рассмотрели Турцию.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У артистки осталась дочь Вера. Ей 12 лет.

Новости по теме
Юлия Началова, Евгений Алдонин и их дочь
Юлия Началова, Евгений Алдонин и их дочь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.