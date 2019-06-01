Его бьют? Странная отметина на лице 10-летнего сына Джоли взволновала народ

Свежие фотографии детей голливудской звезды выложили в Сеть

Анджелина Джоли привезла детей в Нью-Мексико, где проходят съемки ее нового фильма. Актриса балует своих наследников, гуляя с ними по торговым центрам и кафе.

На одной из прогулок 43-летнюю Джоли и ее детей поймали папарацци. Снимки счастливого семейства опубликовало издание DailyMail.

На кадрах 14-летняя Захара и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс выходят из супермаркета. Дети жуют снеки и запивают напитком из популярной кофейни. Их тележка забита до отказа, судя по коробкам, актриса купила наследникам игрушки.

Пользователи Сети отметили, что у Энджи очень дружные и красивые дети, хоть они и предпочитают спортивный стиль в одежде и порой выглядят неопрятно. Самые внимательные указали на странную отметину у рта Нокса. Красное пятно, похожее на ссадину или диатез, взволновало народ.

"Что с ним?" "Его бьют?" "У меня такое от сладкого бывает", "Какой хороший мальчик, Джоли надо быть внимательнее к своим детям, что за пятна на лице и растрепанные волосы?" - написали пользователи Сети.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт после нескольких лет судебных тяжб оформили развод. Документы были подписаны 12 апреля 2019 года. Дети остались жить с актрисой.