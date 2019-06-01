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Появилось видео с места взрыва в Дзержинске

12:43
  • суббота
  • 01 июня 2019

ЧП произошло на оборонном предприятии

Два взрыва прогремело в цехе по производству тротила оборонного предприятия в Дзержинске Новгородской области. Очевидцы размещают в соцсетях видео с места происшествия: над цехами завода «Кристалл» поднимаются клубы дыма.

В результате взрывов ударными волнами в соседних домах выбиты окна. Как сообщили ТАCC в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия выясняются.

АО «ГосНИИ «Кристалл» - многопрофильная организация, занимающаяся созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ в интересах военной отрасли.

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