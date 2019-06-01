Появилось видео с места взрыва в Дзержинске

ЧП произошло на оборонном предприятии

Два взрыва прогремело в цехе по производству тротила оборонного предприятия в Дзержинске Новгородской области. Очевидцы размещают в соцсетях видео с места происшествия: над цехами завода «Кристалл» поднимаются клубы дыма.

В результате взрывов ударными волнами в соседних домах выбиты окна. Как сообщили ТАCC в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия выясняются.

АО «ГосНИИ «Кристалл» - многопрофильная организация, занимающаяся созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ в интересах военной отрасли.