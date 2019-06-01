Выбиты стекла в жилых домах: последствия мощных взрывов в Дзержинске попали на видео

На оборонном заводе взорвался тролтил

В результате двух взрывов на одном из оборонных заводов в Дзержинске Нижегородской области пострадали более десяти человек. В цехе предприятия «Кристалл» взорвался тротил, за медицинской помощью обратились не только сотрудники завода, но и жители расположенных рядом с ним домов. В зданиях выбиты стекла, кадры повреждений уже появились в социальных сетях. На них запечатлены выбитые рамы и разбитые стекла в жилых домах.

В некоторых зданиях ощущались толчки, раскачивалась мебель, где-то слетела со стен штукатура и упали элементы подвесных потолков. В момент взрыва остановились лифты, в одном из районов города прорвало трубу, частично нарушено энергоснабжение. Разрушено административное здание на территории предприятия.

В администрации Дзержинска подтвердили информацию о взрывах на оборонном заводе, власти создали оперативный штаб. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали 19 человек, сообщает RT. Официальной информации от МЧС пока нет.

По предварительным данным, эпицентр взрывов был в цехе, где хранились готовые авиационные бомбы. На заводе «Кристалл» производят одну из самых мощных авиабомб – ФАБ-500. Руководство предприятия успокоило жителей Дзержинска и включило звуковые оповещения о ЧП, чтобы не распространялась паника. Сейчас спасатели и пожарные тушат пожар, возникший в результате взрывов, ему присвоен повышенный ранг сложности. Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрывов стало нарушение технологического процесса.