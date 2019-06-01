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Дело главы Раменского района обрастает новыми деталями

14:36
  • суббота
  • 01 июня 2019

Андрей Кулаков подозревается в убийстве подруги

1 июня в Бабушкинском суде Москвы решается вопрос об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Чиновника подозревают в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой, тело женщины обнаружили в начале мая в собственном автомобиле. Кулаков вины не признает, но все улики в распоряжении следователей - не в его пользу.

Руководитель Раменского района был задержан 31 мая после того, как у следствия появились доказательства вины: на теле погибшей обнаружены  следы его ДНК, а проверка на полиграфе показала, что чиновник дал лживые показания, сообщает "ТВ Центр".

«Установлено, что в ночь на 2 мая года подозреваемый, находясь в Раменском районе в салоне автомобиля, совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения», - сообщила журналистам помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Евгения Кирюшина.

По данным следствия, погибшая была  хорошо знакома с Кулаковым: их связывали рабочие отношения. Сначала она трудилась в местной администрации, затем стала замглавы Общественной палаты. Но, судя по бурным обсуждениям произошедшего в  соцсетях, была и личная связь. Исаенкова недавно развелась, а Кулаков - нет. Уходя в последний раз из дома, женщина сообщила родным, что должна помочь хорошему человеку. Её тело нашли через два дня – с явными признаками асфиксии.

Три дня назад Кулаков досрочно сложил с себя полномочия главы района, где его, судя по отзывам, ценили. Он любил бывать в гуще народа и часто присутствовал на знаковых мероприятиях. Обвинение Кулакову пока не предъявлено. Орудие убийства установить не удалось ,расследование уголовного дела продолжается. 

Юлия Стёпина, Ольга Стрельцова, Михаил Бахтияров, «ТВ Центр».

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