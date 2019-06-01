В Галерее Зураба Церетели прошел благотворительный концерт

Выступление приурочено ко Дню защиты детей

1 июня отмечается Международный День защиты детей. Традиционно в российских городах запланированы множество праздничных мероприятий. В Галерее искусств Зураба Церетели прошел благотворительный концерт. В числе гостей - воспитанники интернатов, дети с ограниченными возможностями, многодетные семьи из разных регионов России, а также из Белоруссии, Индии, Сирии и Афганистана, сообщает "ТВ Центр".

Праздничные программы в День защиты детей проходят по всей Москве, в 19-ти столичных парках юных гостей ждут представления, концерты, спектакли, а также различные мастер-классы и спортивные состязания.