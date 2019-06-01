Программа летнего отдыха "Московская смена" стартовала в столице

25 тысяч школьников проведут лето с пользой

Сегодня в Москве начала работать традиционная программа бесплатного летнего отдыха "Московская смена". Всё лето школьники до 14-ти лет смогут посещать спортивные и культурные мероприятия абсолютно бесплатно. В программе готовы участвовать около 25-ти тысяч юных москвичей, сообщает "ТВ Центр".

Торжественное открытие летней смены прошло во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара на юго-востоке Москвы. «Этот проект очень популярен не только среди детей, но и среди их родителей. Потому что он даёт совершенно уникальные возможности не только отдохнуть в Москве, но и с пользой провести время, получить новые знания и впечатления», - обратилась к школьникам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юных москвичей ждёт большая культурная программа: они смогут погулять по паркам, сходить в музеи, посетить различные мастер-классы и спортивные соревнования, пообщаться с известными людьми.