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Программа летнего отдыха "Московская смена" стартовала в столице

14:51
  • суббота
  • 01 июня 2019

25 тысяч школьников проведут лето с пользой

Сегодня в Москве начала работать традиционная программа бесплатного летнего отдыха "Московская смена". Всё лето школьники до 14-ти лет смогут посещать спортивные и культурные мероприятия абсолютно бесплатно. В программе готовы участвовать около 25-ти тысяч юных москвичей, сообщает "ТВ Центр".

Торжественное открытие летней смены прошло во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара на юго-востоке Москвы. «Этот проект очень популярен не только среди детей, но и среди их родителей. Потому что он даёт совершенно уникальные возможности не только отдохнуть в Москве, но и с пользой провести время, получить новые знания и впечатления», - обратилась к школьникам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юных москвичей ждёт большая культурная программа: они смогут погулять по паркам, сходить в музеи, посетить различные мастер-классы и спортивные соревнования, пообщаться с известными людьми.

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Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
Программа детского отдыха "Московская смена"
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