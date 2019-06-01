Артисты приняли участие в спортивном празднике для детей-сирот

Ребята получили сувениры и подарки

По случаю Дня защиты детей в подмосковном Домодедове прошел спортивный праздник для детей-сирот. Главное событие, к которому было приковано внимание - хоккейный матч с участием известных артистов и спортсменов. Они подготовили для воспитанников интернатов памятные сувениры и подарки.

Телеведущий и актер Оскар Кучера – один из тех, кто вышел на лед. «Мы несем ответственную, очень важную и нужную миссию. Когда нет родителей - это просто элементарно тяжело, это - нехватка чего-то близкого и родного, и если мы здесь хоть капельку можем чем-то помочь и показать, подарить нашу любовь, то я всегда буду в этом месте», - сказал шоумен в интервью "ТВ Центр".

А в Галерее искусств Зураба Церетели прошел благотворительный концерт. В числе гостей были воспитанники интернатов, дети с ограниченными возможностями, многодетные семьи из разных регионов России, а также из Белоруссии, Индии, Сирии и Афганистана.