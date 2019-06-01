Школьницы на пони впервые участвовали в разводе караула у стен Кремля

Церемония приурочена ко Дню защиты детей

Специальную программу ко дню защиты детей подготовил президентский полк. Во время развода пеших и конных караулов 1 июня на Соборной площади гарцевали на пони юные воспитанницы «Кремлёвской школы верховой езды». Наездницы в парадной форме образца 1812-го года заслужили аплодисменты сотен зрителей, сообщает «ТВ Центр».

Церемония развода караула проводится каждую субботу в теплое время года. Военные показывают сложные виды построения и приемы с оружием. В этом году в разводе впервые участвовали школьницы.