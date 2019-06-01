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В Москве появится храм в честь святого Спиридона Тримифунтского

15:20
  • суббота
  • 01 июня 2019

Церковь возводят в Коптеве

В Коптеве на севере Москвы возводят храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. 1 июня площадку осмотрел Владимир Ресин, советник мэра и Патриарха Кирилла. В церкви идут отделочные работы, главный купол сейчас  покрывают медью. Рядом строят духовно-просветительский центр. Сдать архитектурный комплекс в эксплуатацию планируют в начале следующего года, сообщает "ТВ Центр".

Спиридон Тримифунтский - христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Согласно церковному преданию, он родился на Кипре около 270 года. Своей жизнью Спиридон стремился подражать ветхозаветным праведникам: Давиду, Иакову и Аврааму.

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