Сергей Лазарев впервые показал видео с маленьким ребенком

На архивном видео маленькому Никите меньше года

Сергей Лазарев в честь Дня защиты детей порадовал поклонников видеозаписью с сыном. Певец опубликовал кадры в Instagram.

На архивном видео маленькому Никите меньше года. В ролике певец учит мальчика копировать звуки. Но у малыша получается только пускать слюни. "Мой смысл жизни и главный мотиватор", - подписал музыкант пост.

Ролик за несколько минут посмотрели тысячи фанатов Лазарева. Народ пришел в восторг от кадров. "Какое милое видео, какой маленький, хороший, счастливый папа", "Милота то какая", "Ох какие зайки", - отметили поклонники певца (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.). Оставил комментарий даже Максим Галкин. "А меня Алла ругает, когда я сына таким звукам учу", - написал юморист.

Сын Сергея Лазарева Никита родился в 2014 году. Долгое время певец скрывал малыша. До года Никиту никто не видел. Даже сегодня артист не любит выставлять в Сети фото Никиты.