Невероятно красивая Алина Кабаева с годами только хорошеет

Фото очаровательной гимнастки опубликовал Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram фото с Алиной Кабаевой. Так телекомментатор анонсировал фильм о фестивале, который проводит гимнастка.

"Мы познакомились с Алиной ещё в 1998 году !!!! Дружба крепкая не сломается , не расклеится от дождей и вьюг !!" - подписал кадр Губерниев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

На фото Кабаева позирует с Губерниевым. Алина окружена цветами и выглядит восхитительно. Поклонники гимнастки отметили, что ей очень к лицу легкие локоны и очаровательная улыбка, при этом годы не старят Кабаеву, а делают ее еще прекраснее.

"Алина- гениальная талантливая гимнастка!! Всегда восхищалась ее трудолюбию!!" "Невероятно красивая!" "Алина прекрасная и как женщина и как спортсменка", "Алина красотка!!! Супер спортсменка!!! Олимпийская чемпионка!!! Грация!" "С годами все лучше и лучше становится Кабаева", - написали фанаты в комментариях.

Отметим, что Алине Кабаевой 36 лет. В 2004 году она завоевала золото Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. Сегодня Кабаева занимается общественной деятельностью.